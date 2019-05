Geen Nations League voor Berghuis, Vilhena en Vermeer wel mee

Steven Berghuis zal volgende week niet met Oranje gaan strijden om de Nations League in Portugal. De Feyenoorder zit niet in de definieteve selectie. Dat geldt wel voor Tonny Vilhena en Kenneth Vermeer.

De drie Feyenoorders bereiden zich onder leiding van bondscoach Ronald Koeman sinds zaterdag in Zeist voor op de finale van het nieuwe toernooi. Berghuis is dus de enige die niet in het vliegtuig naar Portugal zal stappen.

Regiospelers

Naast Vilhena en Vermeer zitten ook de oud-Spartanen Marten de Roon, Kevin Strootman, Denzel Dumfries en voormalig Feyenoorder Georginio Wijnaldum in de definitieve selectie. De laatstgenoemde speelt zaterdag, net als Virgil van Dijk, nog de finale van de Champions League met Liverpool tegen Tottenham Hotspur.

Nations League

Nederland speelt op de halve finale van de Nations League op donderdag 6 juni om 20.45 uur tegen Engeland. Wint Nederland, speelt het op zondag 9 juni om 20.45 uur tegen de winnaar van het duel Portugal - Zwitserland dat op woensdag 5 juni wordt gespeeld.

Ook als Nederland verliest, komt er een tweede duel. Op zondag 9 juni om 15.00 uur wordt er gespeeld om de derde plaats.