Dordrecht krijgt Tiny Forests

De bossen maken onderdeel uit van een groter project. Dordrecht heeft volgend jaar achthonderd jaar stadsrechten. In het kader daarvan plant de gemeente achthonderd extra bomen, die onder meer in de Tiny Forests komen te staan.

Op welke plekken de minibossen komen, is nog niet duidelijk. Dordrecht is één van de vijftien gemeenten die dit jaar is uitgekozen door het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) voor de aanleg van de minibossen. Ook in onder meer Leeuwarden, Kampen, Hoogeveen, Tilburg en Weert komen Tiny Forests.

De bouw van het eerste bos start dit najaar. Volgend jaar volgen de andere twee. De gemeente en IVN zijn in overleg over locaties.