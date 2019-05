Esso blijft onder verscherpt toezicht

De raffinaderij van Esso in de Botlek blijft onder verscherpt toezicht staan van de provincie Zuid-Holland. Het bedrijf zou volgens de provincie onvoldoende meewerken aan een onderzoek van de Milieudienst Rijnmond. Ook zijn er recent bij inspecties nieuwe overtredingen ontdekt. Daarom is het toezicht, dat op 30 juni zou eindigen, verlengd.

Esso werd begin vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Dat was naar aanleiding van de brand in de zomer van 2017.

De Milieudienst Rijnmond DCMR begon vervolgens een onderzoek. De bedoeling was dat duidelijk werd wat de oorzaak van de brand was geweest. Daaraan is volgens de provincie onvoldoende aan meegewerkt.

Ook zijn onlangs bij inspecties van de Milieudienst Rijnmond nieuwe fouten geconstateerd. Daarom is het volgens de provincie nodig om het verscherpt toezicht langer te handhaven.

Verbaasd

Een woordvoerder van Esso zegt dat het bedrijf verbaasd is over de brief. "Wij hebben aan herhaalde controles meegewerkt. Als er bij inspecties gebreken waren, hebben we die verholpen of een actieplan opgesteld."

Wel is er nog een verschil van inzicht over een verdiepend onderzoek naar de veiligheidscultuur bij Esso. De Milieudienst Rijnmond wil een onderzoek voor een langere periode uitvoeren. "Maar wij vragen ons af waarom dat - voor een langere periode - nodig is. Wij willen ook niet anders dan een veilige werkplek", aldus de woordvoerder van Esso.

De brand op 21 augustus 2017 ontstond omdat personeel het protocol niet volgde en veiligheidswaarschuwingen negeerde. Door de brand werd er niet alleen bij Esso veel schade aangericht. Ook kwamen er in de omgeving roetdeeltjes terecht. Veel akkerbouwers in de gemeente Nissewaard zagen daardoor hun producten verloren gaan. Dat kostte Esso 20 miljoen euro. Ook moesten boten in havens en auto's worden schoongemaakt.