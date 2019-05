Ronald van Oudheusden bij de grote brand in Vlaardingen, 09:40 uur

Gewonden bij grote brand in haven van Vlaardingen

In een oud bedrijfsverzamelgebouw in de Koningin Wilhelminahaven van Vlaardingen woedt een uitslaande brand. Door het vuur is een deel van het pand ingestort. Drie personen hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zoekt of er mogelijk nog meer slachtoffers zijn.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Getuigen zeggen dat ze een auto hard hebben zien wegrijden.

Bij de brand komt veel zwarte rook vrij, die recht omhoog stijgt. Mensen die er last van hebben moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De rook waait richting het water. Voor Pernis, Spijkenisse en Hoogvliet is een NL Alert verstuurd. Uit het gebied wordt veel geklaagd over stank.

Verkenningsploegen zijn in de regio actief om de verspreiding van de rook en de stankoverlast in kaart te brengen. Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van twee blusboten van het Havenbedrijf.

De brand zou zijn begonnen in garagebedrijf Willem II. In het gebouw zitten verder onder meer een Grieks restaurant, een truckerscafé en een marketingbedrijf. Het historische gedeelte is overeind gebleven.

De Vulcaanweg, de Koningin Wilhelminahaven en het Grote Visserijplein zijn afgesloten.