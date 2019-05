Reint Jan Potze gaat over zijn toeren!

Wakker@rijnmond.nl is begonnen op 18 mei 2009 en houdt er dus na precies 10 jaar mee op. 10 jaar lang ging de wekker om 04.00 uur, was Reint Jan om 05.00 uur op de redactie en begon hij om 06.00 uur de uitzending.

"Ik heb er een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant is het fijn om weer eens wat nieuws te doen en op normale tijden te leven, zonder een permanente jetlag. Aan de andere kant neem ik met bloedend hart afscheid van de ochtend. Wakker is mijn kindje en het ochtendgevoel op de radio is fantastisch. Het zal dus heel erg wennen zijn."

Laatste uitzending

In de laatste (korte) week van Wakker komen enkele voormalige sidekicks nog één keer mee presenteren: Te gast zijn Rubinia Tjon-A-Sam, Emmely de Wilt en Niels van Hattem en Laurence van Ham.

Voor de laatste uitzending zijn een aantal luisteraars uitgenodigd, die (bijna) elke dag trouw hebben meegedaan aan Wat een dag! Wat een plaat!. De laatste twee uren worden uitgezonden vanuit de hal van RTV Rijnmond. Voor de gasten zijn er koffie en broodjes. Marja van Katendrecht is de gastvrouw.

Vinyluur 45 Toeren

Reint Jan gaat vanaf maandag 3 juni tussen 16.00 en 19.00 uur een nieuw middagprogramma presenteren op Radio Rijnmond. Tussen 18.00 en 19.00 uur is er een speciaal vinyluur, waarin Reint Jan zijn eigen vinyl draait en een echte vinylfan- expert in de studio ontvangt.