Omdenken: staking leidt tot slaapfeestje

"GOEDEMORGEN. WAKKER WORDEN. O, dit is altijd zó leuk om te doen." Dertig leerlingen van de Rotterdamse Havo/vwo voor Muziek en Dans hebben maandag op dinsdagnacht op school geslapen. Verslaggever Maikel Coomans maakt ze 's morgens vroeg wakker.

De leerlingen moeten vroeg op school zijn voor een belangrijke dansrepetitie, dus is van de nood een deugd gemaakt.

De scholieren wilden al langer eens op school slapen, vertelt Sander Tetteroo van de school. "De leerlingen komen ook van buiten Rotterdam. Uit Arnhem, Haarlem, Utrecht of verder."

Weinig slaap, veel lol

Zoals het hoort bij een slaapfeestje is er niet veel geslapen. "Maar met die dansrepetitie gaat het helemaal goed komen", zegt een leerling. "Eerst is het modern, dan heb ik nog choreografie van ballet."

De meiden hebben in een van de dansstudio's overnacht. "Het is écht zo leuk dat we mochten blijven slapen." Voor de stakers hebben ze alle begrip, al vinden ze wel dat de staking "heel veel gedoe" oplevert.