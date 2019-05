Feyenoord-trainer Chaly Jones vult technische staf FC Dordrecht aan

De technische staf van FC Dordrecht wordt voor komend seizoen aangevuld met Chaly Jones. De 42-jarige ex-prof is nu nog assistent-trainer bij de Feyenoord Soccer Schools en gaat in het kader van de samenwerking tussen beide clubs naar Dordrecht.

Jones, die ook als spitsentrainer aan de slag gaat, completeert daarmee de technische staf van FC Dordrecht, waar Claudio Braga ook komend seizoen de hoofdtrainer is. Ex-prof Johan Versluis blijft ook aan als assistent van Braga.

Jones debuteerde zelf op achttienjarige leeftijd voor Feyenoord en speelde daarna onder andere voor Excelsior, FC Den Bosch en Fortuna Sittard. Tussentijds was hij zes jaar actief in Griekenland alvorens hij in 2011 zijn carrière beëindigde bij FC Oss. De afgelopen jaren was Jones, naast zijn werkzaamheden bij Feyenoord, vooral actief als (jeugd)trainer bij diverse amateurverenigingen.