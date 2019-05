Blindgangers - De verborgen bommen in het Kralingse Bos

"De bom lag een klein stukje uit de gevel", vertelt Hendrik van der Wyck van restaurant De Tuin van de Vier Windstreken. Tijdens een bodemonderzoek in aanloop naar een verbouwing werd er bij het restaurant een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In de tweede aflevering van Blindgangers gaat RTV Rijnmond-verslaggever Marcia tap op bezoek bij het restaurant.

"Dit is de plek deze onheils", vervolgt van der Wyck met een glimlach. "Er is anderhalve maand gezocht voor er een bom werd gevonden. Toen hebben ze een put gegraven en de bom verwijderd en tot ontploffing gebracht."

In de vijf oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog is Rotterdam fors gebombardeerd. Zowel door de Duitsers als de geallieerden. Niet al die bommen ontploften en niet alle onontplofte bommen zijn opgeruimd. Op een speciale kaart zijn de plekken te zien waar deze blindgangers mogelijk zijn ingeslagen. In de serie Blindgangers onderzoekt geschiedenis-verslaggever Marcia Tap naar de verhalen achter deze kaart.

"Er liggen hier mogelijk nog elf blindgangers", vertelt Joost Martens van de Gemeente Rotterdam. "Allemaal Duitse bommen. Niet van het bombardement op de stad Rotterdam van 14 mei 1940, maar van twee dagen eerder. Want hier bij de Kralingse Plas stond een afdeling van de Nederlandse artillerie. Vanaf hier schoten kanonnen op de Duitsers die waren geland op het vliegveld aan de Waalhaven. Toen de Duitsers dat door hadden, hebben ze deze plek gebombardeerd. De bommen zijn hier wel terecht gekomen, maar ze zijn alleen nooit ontploft."

In aflevering 2 gaat Marcia Tap ook op bezoek bij Saricon. Het bedrijf heeft zes jaar lang onderzoek gedaan in opdracht van de Gemeente Rotterdam om de bommenkaart tot stand te brengen.

Bekijk hier aflevering 2 van Blindgangers