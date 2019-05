SVV en Deltasport strijden om Waterweg Supercup

Op Sportpark Willem Alexander gaat SVV op voor de derde Supercup-finale op een rij. In 2017 was VFC (zo) met 4-1 te sterk. Vorig jaar stond dezelfde finale als komende editie gepland. Ook toen was er Vlaardings succes, want Deltasport won met 3-1.

Toegang tot het Waterweg Supercup-duel is gratis.