Jan Rot is nog lang niet uitgespeeld en is nog lang niet klaar met Rotterdam

Smakelijk kan artiest Jan Rot erover vertellen, hoe hij ooit optrad bij theater Walhalla op Katendrect en hoe hij vervolgens zijn hart verpandde aan Rotterdam. "Het was daar op het pleintje zo leuk, en bij de Vietnamees zaten zulke leuke, authentieke Rotterdammers. Ik appte mijn meisje, en binnen 24 uur was onze verhuizing naar Rotterdam rond" vertelt hij lachend op Radio Rijnmond.

Woensdagavond speelt hij de laatste voorstelling van zijn theatershow in het Oude Luxor theater. Inmiddels staan er al bijna duizend liedjes op zijn naam, waarvan een aanzienlijk deel in het Nederlands.

Jarenlang zong hij met wisselend succes in het Engels. "Ik was ooit op tournee in Steenwijk. Toen ik daar op het podium stond, bedacht ik: iedereen die in het Engels zingt voor een Nederlandstalig publiek moet met pek en veren weggestuurd worden", vertelt hij. Vanaf dat moment heeft hij geen Engelstalig nummer meer ten gehore gebracht.

Voorlopig zijn we nog lang niet van Rot af, want stilzitten doet hij allesbehalve. Een doel heeft hij in ieder geval wel: "Mijn platen hebben alleen de hitlijsten van Rijnmond gehaald, nu de echte top 40 nog." Ondanks zijn vele verhuizingen van Amsterdam naar België blijft hij, voorlopig, in Rotterdam. "Inmiddels ben ik hier zo geïntegreerd dat als Feyenoord wint van Ajax het mij minder pijn doet dan voorheen," zegt hij met een knipoog.