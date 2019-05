NAPRATEN: De Graafschap - Sparta (0-2)

Mohamed Rayhi in duel met Furdjel Narsingh van De Graafschap. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Sparta moet dinsdagavond in Doetinchem een 1-2 achterstand goedmaken op De Graafschap om alsnog promotie naar de Eredivisie te realiseren. De wedstrijd, die om 20:45 begint, is live te volgen via Radio Rijnmond Sport.