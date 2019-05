Burgemeester over brand in Vlaardingen: 'Het is tranentrekkend'

Burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen heeft rond het middaguur poolshoogte genomen bij de bluswerkzaamheden aan de Koningin Wilhelminahaven. Ze kwam gedupeerden een hart onder de riem steken die hun bedrijf of huis in vlammen op hebben zien gaan.

"Het is tranentrekkend", zegt Jetten over de gevolgen van de brand. "Alles wat mensen hebben is in een klap weg. Ik heb ook tegen een aantal van hen gezegd dat ze niet de hele tijd moeten blijven kijken, want het is zo confronterend om alles in vlammen te zien opgaan. Het enige wat je kunt doen is een troostende schouder bieden."

Voor de mensen die hun huis of bedrijf niet meer in kunnen, wordt iets geregeld. De gemeente onderzoekt de eerste opvang. Daarna krijgen de mensen hulp van hun verzekeraars.

Van het verzamelgebouw is weinig meer over dan een smeulende massa. Het pand is ingestort. Een monumentaal pand aan de voorzijde werd door de vlammen bedreigd, maar de brandweer lijkt in ieder geval de gevel ervan te hebben behouden. Wel wordt een sloper ingezet om een wand van het verzamelgebouw te verwijderen, die op instorten staat. Zo kan de brand volledig geblust worden.



De brand ontstond even voor 08:30 uur in een bedrijfsverzamelgebouw. Het vuur brak vermoedelijk uit in een garage en sloeg over naar naastgelegen bedrijven. Bij de brand komt veel rook vrij. Inmiddels hangt er rond de Wilhelminahaven een soort mist van rook.

Drie mensen kregen ademhalingsproblemen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer gaat er vanuit dat er niet meer slachtoffers zijn.

De bluswerkzaamheden duren nog tot ver in de middag. De brandweerlieden die vanochtend aan het blussen waren, hebben aflossing gekregen. Er zijn drones met warmtebeeldcamera's ingezet om de verschillende brandhaarden op te sporen.