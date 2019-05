FNV: met koffie drinken kom je er niet

"Minister Koolmees moet nu echt met een serieus bod komen op basis waarvan wij aan tafel kunnen schuiven", vindt Vermeulen. Daarom gaan de bonden er stevig in. Er rijden 24 uur lang geen treinen, bussen, trams of metro's. Tenminste, dat is de bedoeling.

Maar een op de zeven bussen op Voorne-Putten rijdt gewoon, net als enkele bussen van het stadsvervoer in Dordrecht. De chauffeurs doen niet mee aan de staking. De waterbus tussen Dordrecht en Rotterdam vaart volgens dienstregeling omdat het personeel onder een andere cao valt. De MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen rijdt ook gewoon.

Ballonnen

Hadden de bonden geen publieksvriendelijke actie kunnen voeren? Vermeulen: "Gratis openbaar vervoer hebben we een paar jaar geleden geprobeerd, maar daar is de rechter tussen gaan zitten. Dat kunnen we niet meer. En met het demonstratief oplaten van ballonnen vrezen we het kabinet ook niet om te krijgen."

Volgens Vermeulen staan veel mensen achter de acties. Natuurlijk krijgt de bond mailtjes van boze mensen. Maar uit een enquête zou blijken dat tachtig procent van de mensen de acties begrijpen en dat zestig procent van de gebruikers van het openbaar vervoer de actie steunt. "Ik vind dat heel wat."