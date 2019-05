Loshangende sierstrip leidt politie naar auto vol wiet

Agenten zagen dat de wagen rondreed met een loshangende sierstrip die de nummerplaat aan de achterkant bedekte. En dus gaven ze de bestuurder een stopteken.

De automobilist probeerde het sein nog te negeren door met een gangetje van dertig kilometer per uur te blijven rijden. Maar de politie kon hem uiteindelijk toch tot stilstand brengen bij een tankstation bij Hendrik-Ido-Ambacht.

Daar bleek er een flinke wietlucht in de auto te hangen. Er stonden drie grote boodschappentassen op de achterbank vol met flinke pakken wiet en hasj. De 27-jarige Rotterdammer is aangehouden. Hij had ook nog 1000 euro cash op zak. Het geld is in beslag genomen.