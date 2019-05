Minister: onafhankelijk onderzoek naar brand Gruttostraat niet nodig

Onafhankelijk onderzoek naar onder meer de brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis is niet nodig. Volgens minister Ferd Grapperhaus heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie het onderzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2016 voldoende gewogen.

Grapperhaus schrijft dat in beantwoording van de Kamervragen van SP'er Ronald van Raak. Die stelde onlangs vragen naar aanleiding van een reportage van RTV Rijnmond over de brand in Hellevoetsluis. Bij de brand kwam het echtpaar Lampers om het leven. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de brandweer te laat aankwam in de Gruttostraat en dat er problemen waren met de waterwinning.



In de beantwoording schrijft Grapperhaus ook dat het sturen van een klein brandweervoertuig met twee personen voldoet. De minister meldt, zich baserend op een inspectierapport: "Geconcludeerd wordt dat 'als een Snel interventievoertuig (SIV) wordt ingezet bovenop de bestaande brandweerzorg, dan wordt het niveau van brandweerzorg verbeterd en niet aangetast. Dit is het geval in Hellevoetsluis.' Op basis hiervan acht ik een onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid nu niet nodig."

Ook vindt Grapperhaus het goed als een veiligheidsregio zelf onderzoek doet naar een brand. Hij vindt het juist passend bij de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie om incidenten te onderzoeken. "De Inspectie Justitie en Veiligheid beziet in voorkomende gevallen of zij het nodig acht een eigen onderzoek in te stellen en/of zij een andere vorm van betrokkenheid heeft bij het onderzoek door de veiligheidsregio."