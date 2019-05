46-jarige man uit Maassluis vast voor coldcasezaak uit 2003

De politie heeft dinsdag een 46-jarige man uit Maassluis opgepakt in zijn woning. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van de Poolse Iwona Golla in 2003.

Golla werd in mei 2003 dood aangetroffen in een woning aan de Vuurdoorn in Naaldwijk. Uit onderzoek bleek dat ze door geweld om het leven was gekomen. Er werd destijds niemand opgepakt.

Het cold caseteam heropende de zaak onlangs. De politie besteedde vorige week in onder meer Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht aan de zaak. Dit leidde dinsdag tot de aanhouding van de 46-jarige verdachte. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.