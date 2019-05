Koeman: Berghuis moet lijn Oranje bij Feyenoord doortrekken

Ronald Koeman had in zijn definitieve selectie geen plaats voor Steven Berghuis. De bondscoach van Oranje verklaarde dinsdagmiddag op de persconferentie dat hij ook de trainingen meeneemt in zijn overweging. ''Als hij bij zijn club hetzelfde laat zien als hier en dat doortrekt, dan blijft het een geweldige speler'', aldus Koeman.

De oud-trainer en speler van Feyenoord vervolgde: ''Het is duidelijk dat je ook naar dat soort dingen kijkt. Ik hoef niet onder stoelen of boeken de steken dat het in de gesprekken met Berghuis hierom gaat.''

Ook ging Koeman in op de vraag of Jean-Paul Boëtius, die momenteel een basisplaats heeft bij het Duitse Mainz, een kans verdient. ''Het is duidelijk dat hij een goede ontwikkeling doormaakt, maar ik heb hem niet dusdanig bekeken als optie voor het Nederlands elftal.''

Uiteraard blikte de bondscoach ook vooruit op de halve finale van de Nations League tegen Engeland op 6 juni.

Bekijk hierboven delen uit de persconferentie van dinsdag. De beelden zijn van de NOS.