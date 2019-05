De Kuip schoonmaken om concert Marco Borsato te kunnen zien

Na een concert van Marco Borsato helpen om de Kuip in Rotterdam schoon te maken. Het was voor Laurence Roozendaal uit Nieuwerkerk aan den IJssel vijftien jaar geleden de enige mogelijkheid om het concert van haar favoriete artiest mee te maken. Geld voor een ticket had ze niet. Dit jaar is ze er weer bij in De Kuip - zonder te hoeven schoonmaken.

Met bladblazer door de Kuip

Via haar zus sloot Laurence zich destijds aan bij de schoonmaakploeg. "We mochten tijdens het concert een beetje rondlopen. Een kwartier voor het laatste nummer moesten we naar de schoonmaakruimte komen, maar ik ben gewoon tot het eind gebleven. Ik dacht: ze zoeken me maar op!", vertelt ze over die tijd.

Na het concert moest Laurence haar belofte waar maken: De Kuip helpen schoonmaken. "Ik ben met een bladblazer op mijn rug, van boven naar beneden, van links naar rechts, alle slierten en bekertjes naar één kant gaan blazen. We waren met twintig man, maar we waren pas om 05:30 uur 's ochtends klaar".

Weer geen ticket

Dit jaar heeft Laurence weer geen ticket voor een van de concerten van Borsato in de Kuip. "Dat is nou eenmaal zo", zegt ze berustend. "Mijn man zit ziek thuis, ik werk op de taxi - dat is geen vetpot, maar wel leuk - dus ik hoop dat het op tv of dvd komt."

Maar daar hoeft Laurence niet op te wachten. Dinsdag kreeg ze als verrassing tickets voor het concert van Marco Borsato in De Kuip op 5 juni. "Nee, echt?!", schreeuwt ze uit. "Wat gaaf! En ik hoef geen Kuip schoon te maken?", vraagt ze voor de zekerheid. Dat hoeft inderdaad niet. "Ik kan niet meer slapen tot de vijfde!"