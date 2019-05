Man wordt beroofd bij pinautomaat Rotterdam-West

Een man is dinsdagmiddag beroofd in Rotterdam-West. Dat gebeurde tijdens het pinnen bij een automaat aan de Mathenesserweg.

In de directe omgeving kon al gauw een verdachte worden opgepakt, maar de politie is nog wel op zoek naar het slachtoffer en getuigen die de beroving hebben zien gebeuren.

Het is niet duidelijk of het slachtoffer gewond is geraakt bij de beroving. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.