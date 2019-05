Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 28 mei

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond maakt presentatrice Suzanne Mulder een grote fan van Marco Borsato heel blij met kaartjes voor zijn concert in de Kuip. Fan Laurence kan de kaartjes zelf onmogelijk betalen.

Ook besteden we aandacht aan een grote brand in de haven van Vlaardingen, waarbij drie mensen gewond raakten. Ten slotte zien we hoe de regio omgaat met de landelijke staking van het openbaar vervoer.