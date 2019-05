Burgemeester Aboutaleb: 'meer informatie nodig van exportland drugs'

Burgemeester Aboutaleb wil graag met het ministerie van justitie en andere overheden gaan nadenken over een intensievere aanpak van de drugssmokkel via de Rotterdamse haven. Hij pleit voor het inzetten van mensen uit Nederland in havens in andere landen, om zo de informatiepositie van Nederland verder op te bouwen in samenspraak met lokale overheden.

Uit een omvangrijk onderzoek van de Erasmus Universiteit bleek dinsdag dat opsporingsdiensten zoals de douane en de politie niet goed samenwerken in de bestrijding van drugssmokkel in de Rotterdamse haven.

De focus ligt nu vooral op de mensen die de drugs uit de containers halen in de haven ('uithalers'), waardoor de organisatoren van de drugstransporten buiten schot blijven.



Grote structuren

"Ik beschouw de uithalers ook als heel belangrijk. Dat werkt afschrikwekkend voor jongens die denken dat ze daar makkelijk mee kunnen bijverdienen", vertelt de burgemeester. "Het rapport zegt dat we meer tijd en energie moeten steken in het inzichtelijk maken van die grote structuren die daar achter liggen; die die drugstransporten financieren. Dat is een manco waar het rapport zeer terecht de vinger op legt."

Aboutaleb wil graag dat Nederland zelf meer informatie gaat verzamelen in landen waar de drugs vandaan komen. "Het alleen maar overlaten aan de lokale overheden vind ik te weinig en te kwetsbaar. Er kan natuurlijk ook in die landen corruptie aan de orde zijn. Dan heb ik liever onze eigen manschappen ter plaatse die monitoren."

Samenwerking

Hij heeft daarbij samenwerkingen met andere landen in Europa voor het oog. "We hoeven het ook niet alleen te doen. Het kan ook met de havens van Antwerpen of Hamburg, of misschien Spaanse havens. Op die manier kunnen we binnen Europees verband meer informatie uitwisselen. Dan kan je beter voorspellen welke containers je hier moet controleren."

Burgemeester Aboutaleb vertrekt zelf ook binnenkort naar Colombia om te praten over de kwestie. Hij hoopt via gesprekken met bestuurders en experts meer te weten te komen over de logistieke keten van de drugs.