Oud-Spartanen Spierings en Bilate schieten RKC in extremis naar Eredivisie

RKC Waalwijk keert na vijf jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De formatie van trainer Fred Grim won in Deventer met 4-5 van Go Ahead Eagles in een knotsgekke wedstrijd. Oud-Spartanen Stijn Spierings en Mario Bilate schoten RKC in de laatste minuten naar de overwinning.

In de eerste helft leek RKC al op promotie af te stevenen in Deventer. Via doelpunten van Feyenoord-huurling Emil Hansson en oud-Spartaan Stijn Spierings kwamen de bezoekers op een 0-2 voorsprong. Na de aansluitingstreffer van de thuisploeg gingen beide ploegen met een 1-2 ruststand de kleedkamers opzoeken.

Tijdens de rust werd de kleedkamer van RKC opgeschrikt door een verschrikkelijk incident. De clubarts van de Waalwijkers werd onwel, waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels is zijn toestand stabiel.

Hierna volgde een bizarre tweede helft. Go Ahead Eagles draaide de wedstrijd compleet om, door op een 3-2 voorsprong te komen. Na de gelijkmaker van Hans Mulder, schoot Maassluizenaar Pieter Langedijk de Eagles in de voorlaatste minuut weer op voorsprong (4-3). De promotie van de Deventenaren leek een feit, maar niets bleek minder waar. Stijn Spierings schoot in de laatste seconden van de extra tijd alsnog de 4-4 binnen. Mario Bilate benutte in de laatste actie van de wedstrijd nog een penalty, waarmee hij de eindstand bepaalde op 4-5.