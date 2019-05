Treinverkeer heeft mogelijk ook woensdag last van landelijke staking

Het treinverkeer in de regio loopt ook woensdag mogelijk vertraging op door de landelijke staking in het openbaar vervoer. "Doordat onze treinen wellicht op andere plekken staan dan gepland, kan het treinverkeer mogelijk nog hinder ondervinden", laat de NS weten. Ook kunnen treinstellen korter zijn dan normaal gesproken en kunnen ritten uitvallen.

De staking ging dinsdagochtend om 04:00 uur in en duurt 24 uur. De nachttreinen van NS rijden dinsdag op woensdag niet of nauwelijks. Ook het internationale treinverkeer is nog zo goed als gestremd. De treinen op de MerwedeLingeLijn van Qbuzz hebben dinsdag geen hinder ondervonden.

Volgens de NS moeten reizigers woensdag ook rekening houden met minder schone treinstellen. De stakingen worden namelijk in andere branches voortgezet, waaronder de schoonmaakbranche.

Overig openbaar vervoer

Connexxion geeft aan dat de staking bij de busmaatschappij voor middernacht voorbij is. De RET meldt dat de bussen, trams en metro's woensdagochtend weer volgens de normale dienstregeling rijden. Dat geldt ook voor de bussen van Qbuzz.