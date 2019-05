Nieuwe dijkgraaf voor hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Van der Klugt (62) is al jaren lid van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij heeft in die tijd al verschillende portefeuilles beheerd, zoals dijkversterkingsprojecten, financiën en de aanleg van de Eendragtspolder in Zevenhuizen.

Als dijkgraaf wordt hij voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing. Van der Klugt was eerder actief in het onderwijs en bedrijfsleven. Ook was hij directeur van een grote plantenkwekerij in Bleiswijk.

Van der Klugt wil als dijkgraaf doorgaan met waar het hoogheemraadschap voor bestaat: "Dat is voor mij de zorg voor waterveiligheid en voldoende en schoon oppervlaktewater, waardoor in dit dichtbevolkte gebied ver onder zeeniveau zoveel mensen goed kunnen en willen wonen, werken en recreëren."