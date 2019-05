Feest na promotie Sparta naar Eredivisie

Ontlading in Doetinchem, op het Kasteel en bij mensen thuis. Sparta keert na één jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De Kasteelclub won woensdagavond met 0-2 van De Graafschap in Doetinchem. Dat is genoeg om de eerdere 2-1 nederlaag weg te poetsen.

De ontlading na afloop van de wedstrijd is groot. Wisselspelers en de staf van Sparta stormden na het laatste fluitsignaal het veld op.



Ook de Sparta-supporters in Doetinchem zijn door het dolle heen.



Tientallen mensen keken de play-off wedstrijd op het Kasteel. Daar ging het dak eraf na het laatste fluitsignaal. "Het was pittig, maar we geloofden er allemaal in", zegt een supporter. "Het is een van de mooiste avonden uit mijn leven. Nadat we zaterdag bijna alles misten wat we kregen", voegt een ander daaraan toe. "Ik heb de laatste paar minuten beleefd als een zwangere vrouw waarbij het vruchtwater breekt."



Op straat laten de supporters zich ook zien.