Het was het begin van een fantastisch laatste kwartier voor Sparta, met een feestelijke afloop. "Dit is prachtig, het was een moeizame wedstrijd maar we bleven er als groep in geloven", vertelt Dervisoglu. "Dit is mijn tweede promotie, maar eentje waar ik super trots op ben. Wij flikken het hier gewoon, dit is voetbal", vult Veldwijk hem aan.

