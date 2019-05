Unieke exclusieve beelden: Sparta viert feest na promotie

Deroy Duarte over promotie: 'Na degradatie vorig jaar is dit extra lekker'

Feest in de Sparta-kleedkamer na de promotie in Doetinchem

RTV Rijnmond is erbij, in voor- en tegenspoed. Bekijk hier unieke, exclusieve beelden van het promotiefeest van Sparta, na de 2-0 uitzege bij De Graafschap.

Zie hierboven hoe de selectie van Sparta feest viert in de kleedkamer van De Vijverberg, tijdens de busrit terug naar Rotterdam en de aankomst van de spelersbus bij Het Kasteel. Want ook in Rotterdam werd er - diep in de nacht - nog een feestje gebouwd. Ook van dat spontane volksfeest op Spangen zie je hierboven beelden.

Kijk en geniet na, met bovenstaande beelden van een historisch Sparta-avondje.