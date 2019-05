Maasstad Ziekenhuis houdt miljoenen over aan 2018

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid heeft in 2018 de financiële positie kunnen versterken. Het ziekenhuis maakte vorig jaar een winst van 9,3 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag.

De bestuurders Peter Langenbach en Wietske Vrijlandt zijn uiteraard tevreden met het resultaat. "En omdat ook de afspraken met de banken zijn gerealiseerd, is er de komende jaren financiële ruimte om te investeren in initiatieven die aansluiten bij de ambities van het ziekenhuis."

Het leveren van goede patiëntenzorg heeft voor het Maasstad de hoogste prioriteit. Vrijlandt: "In 2018 is daarom veel geïnvesteerd in aandacht voor onze medewerkers om een aantrekkelijke werkgever te zijn. We zetten ons in om goede medewerkers te behouden voor ons ziekenhuis en ook om medewerkers aan te trekken."

De kwaliteit van de zorg bepaalt de komende vijf jaar de hoogte van het bedrag dat de verzekeraars betalen aan het ziekenhuis. De patiënten beoordelen de zorgverlening op de spoedeisende hulp gemiddeld met een 8,2. Het Maasstad zorgde het afgelopen jaar voor een snellere intake op de SEH.