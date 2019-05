Actie voor klimaat in Rotterdam

De organisaties lopen de klimaatmars omdat ze een ambitieuzer klimaatbeleid willen. Tijs Hardam, woordvoerder van Students for Climate Rotterdam: "Het is nu echt de tijd voor zowel de gemeente Rotterdam als de landelijke politiek om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van klimaatbeleid. Wij eisen een rechtvaardige en radicale duurzame transitie die niet nog duizend jaar op zich laat wachten, maar nu zorgt voor die groene omwenteling die we nodig hebben."

Maatregelen

Hardam vreest dat als we zo doorgaan, we straks geen leefwereld meer over hebben voor zowel mens als dier. Students for Climate eist dan ook een aantal concrete maatregelen.

"Er moet een daadkrachtig Rotterdams en landelijk klimaatplan komen wat Nederland per 2030 klimaatneutraal maakt en onze landbouw, economie en ons transport radicaal ecologisch verandert. Ook moeten de industrie en de energiebedrijven hun deel meebetalen aan de transitie, desnoods onder publieke controle en zeggenschap."

De stoet vertrekt om 13:30 uur vanaf het Museumpark in Rotterdam. De organisaties roepen mensen op zich aan te sluiten en mee te protesteren.