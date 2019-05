Documentaire: ondervoeding bij ouderen groot probleem

Ondervoeding bij ouderen is een groot probleem. Ook in Rotterdam. In de documentaire ‘Ondervoeding bij Ouderen’ gaat Open Rotterdam langs bij Rotterdamse ouderen die om verschillende redenen kampen met ondervoeding.

Zo raakte meneer Van Halem ondervoed door verminderde eetlust en viel meneer Den Turk na het overlijden van zijn vrouw enorm af. Mevrouw Van Hoorn had na een lelijke val - waarbij zij in het ziekenhuis belandde - veel aan de maaltijden die zij in die periode kreeg voorgeschoteld om weer aan te sterken.

In ‘Ondervoeding bij Ouderen’ vertelt meneer Van Halem over zijn eetprobleem. “Ik zit het met geweld naar binnen te werken, maar ik heb al heel vaak een bakkie weggegooid. Ik kan niet eten, krijg het niet naar binnen. Ik ruik het ook niet, proef niets”, aldus de bijna honderdjarige Rotterdammer, die samen met een diëtiste weer op gewicht probeert te komen.

Verdriet

Meneer Den Turk at bijna niet meer na het overlijden van zijn vrouw. Hij raakte aan de drank en viel in enkele maanden veertig kilo af. “Mijn derde vrouw is overleden in 2012 en in 2013 is het helemaal verkeerd gegaan. Verdriet. Ik had zelfs vreemde gedachten om zelfmoord te plegen”, zegt hij. Meneer Den Turk wordt behandeld in Rotterdam-Zuid en is inmiddels flink opgeknapt. “Maar het is belangrijk om het in de gaten te houden”, vertelt diëtiste Kathleen Paal.

Mevrouw Van Hoorn kampte ook met ernstige ondervoeding. Zo erg zelfs dat zij bijna niet meer op haar benen kon staan. Ze kookte niet meer. “Ik dacht: dit hoort erbij. Bij de ouderdom. Maar het hoort er niet bij”, aldus de Rotterdamse, die tegenwoordig weer goed eet dankzij een maaltijdservice.

Reuma

Open Rotterdam ging ook langs bij mevrouw Van Marle. Zij helpt in het Jan van der Ploeghuis in het Oude Noorden ouderen die vaak zelf niet meer kunnen koken. “Als ik dit niet doe, zitten veel bewoners niet hier, maar in een verzorgingshuis”, geeft zij aan.

Eén van die bewoners is mevrouw Van der Meer. Zij kan vanwege haar reuma niet zelf koken. “Ik heb het al een paar jaar. Als ik hier niet kan eten, moet ik bestellen. Sjaan (Van Marle, red.) doet dit voor de mensen.”

In de documentaire ‘Ondervoeding bij Ouderen’ wordt door diëtiste Jolande van Teeffelen uitgelegd wat ondervoeding is en hoe het te ontdekken is. "Ondervoeding bij ouderen is vaak heel onzichtbaar. Mensen komen er vaak zelf niet mee. Het komt pas later aan het licht als er incidenten zijn of iemand ziek wordt."

Op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) wordt de documentaire van Open Rotterdam uitgezonden op TV Rijnmond. 'Ondervoeding bij Ouderen' begint om 17:00 uur.