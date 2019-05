Dag na brand in Vlaardingen: 'Dit is niet te beschrijven'

Het ziet eruit als een rampplek. Een dag na de brand in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen is de verwoesting duidelijk zichtbaar. "Het lijkt niet eens op brand, maar op wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde in Rotterdam. Een bominslag," zegt een man, woensdagochtend, kijkend naar het pand.

Dinsdag woedde er een enorme brand. Rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien. Een dag na de brand bezoekt verslaggever Jacco van Giessen de rampplek.

Om 20:00 uur gaf de brandweer het sein brandmeester, ongeveer twaalf uur later staat de verslaggever naast een man die met zijn camera in zijn hand naar het verwoeste pand kijkt. "Vrienden van me hadden bedrijven in dit pand", legt hij uit. "Ik sta hier uit medeleven."



De man kan niet geloven wat er is gebeurd. "Die mensen zijn zo erg getroffen, het is niet te beschrijven dit. Het is een ramp." De vrienden van de man hadden net veel geld gestoken in het opknappen van het pand. Voordat zij weer terughebben wat ze hadden, zijn ze een hele tijd verder.

Bominslag

De man had zelf wat auto's ter reparatie in het pand staan. Hij zou ze ophalen, maar was dat even vergeten. Nu zijn de auto's totaal uitgebrand.

Vooral aan de achterkant is het gebouw verwoest, daar zie je dat de gevels naar beneden zijn gekomen. Er ligt puin op auto's, de voertuigen zijn vernield. Verslaggever Jacco beaamt dat het lijkt het alsof er een bom is ontploft.

Mensen die een bedrijfje of woning in het pand hadden, mogen nog niet binnen kijken. De technische recherche gaat er eerst doorheen.