Extra FC Rijnmond rond promotie Sparta

RTV Rijnmond was erbij in Doetinchem en in FC Rijnmond is ook een ruime terugblik te zien van de feestelijkheden na afloop van de gewonnen wedstrijd bij De Graafschap. Cameraman Patrick van Uffelen reisde met de spelersbus mee van Doetinchem naar Rotterdam en ook op het Kasteel, waar de selectie door ruim 500 man werd opgewacht, werd er flink gefeest.

Cor Pot was vorig seizoen nog assistent-trainer bij Sparta en Thomas Verhaar vertrok in de winterstop bij Sparta voor een avontuur in Zuid-Afrika.

De extra uitzending van FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de show live te zien op Facebook en deze website.