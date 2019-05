Spijkenisser krijgt toch schadevergoeding voor bouw Boekenberg

De gemeente Nissewaard moet een inwoner toch een schadevergoeding betalen voor de bouw van en rond bibliotheek de Boekenberg in het centrum van Spijkenisse. Het gaat om in totaal 10 duizend euro vanwege waardevermindering en proceskosten. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De inwoner vond dat hij recht had op de compensatie, omdat de bibliotheek, de parkeergarage en de 37 woningen de waarde van zijn huis aan de Boezem deden verminderen. Ook had de man last van de uitlaatgassen van de parkeergarage. De afvoer is vlak bij zijn huis.

De gemeente wees de bezwaren van de inwoner af. Ook de rechtbank in Rotterdam stelde de man niet in het gelijk. De Raad van State oordeelde dat de man wel recht had op compensatie.

De Spijkenisser had overigens een hoger bedrag geëist dan is toegewezen.