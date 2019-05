Reint Jan presenteert voor het laatst Wakker@Rijnmond.nl

Het was even slikken voor Reint Jan Potze, maar woensdagochtend presenteerde hij toch echt zijn laatste Wakker@Rijnmond.nl. Vanaf 3 juni presenteert hij de middagshow op Radio Rijnmond.

Ter gelegenheid van dit afscheid ontving hij bloemen en lieve berichten van luisteraars, via de zender of van luisteraars die aanwezig waren in de hal van RTV Rijnmond. Ook collega's deden wat liefs. Zo brak Victor Posthuma in tijdens de uitzending. Hij schreef een lied voor Reint Jan, dat hij ter gehore liet brengen door Dennis Kolen:

Luister het lied hier:

Tien jaar lang ging de wekker voor Reint Jan om 04:00 uur, was hij om 05:00 uur op de redactie en begon hij om 06:00 uur de uitzending. "Ik heb er een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant is het fijn om weer eens wat nieuws te doen en op normale tijden te leven, zonder een permanente jetlag. Aan de andere kant neem ik met bloedend hart afscheid van de ochtend. Wakker is mijn kindje en het ochtendgevoel op de radio is fantastisch. Het zal dus heel erg wennen zijn."

Vinyluur 45 Toeren

Vanaf maandag 3 juni presenteert Reint Jan van 16:00 tot 19:00 uur de middagshow op Radio Rijnmond. Tussen 18:00 en 19:00 uur is er een speciaal vinyluur, waarin hij zijn eigen vinyl draait en een echte vinylfan- en/of expert in de studio ontvangt.