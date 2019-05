Tinka zat in alle vroegte al voor de Kuip voor Borsato

Nu is het wachten geblazen!

Een kleine speaker met muziek van Marco Borsato, een kleedje en een boek. Met die uitrusting vertrok Tinka de Haan woensdagmorgen uit haar woning in Rotterdam richting de Kuip. Ze was de eerste die voor de deur zat, in afwachting van het concert van vanavond.

Op deze manier hoopt ze haantje de voorste te zijn. "Als hij een uitloper aan het podium heeft, willen wij daar staan, want daar is hij het meest", weten de fans uit ervaring.

Vlak na de Rotterdamse Tinka kwamen moeder Mariëtte en dochter Lara Janssen uit Doornenburg (Gelderland) aan. De fans hebben hem vaker gezien, maar hoe vaak... dat weten ze niet. "De eerste keer Kuip heb ik gemist, maar daarna ben ik altijd geweest", vertelt Lara.

Tijd maken

Mariëtte is sinds 2000 bij alle concerten van de zanger, Tinka is er sinds 2006 bij. Waarom Borsato nog steeds een Kuip vol krijgt? "Hij maakt het gewoon elke keer waar", zeggen de dames. "En de manier waarop hij contact maakt met zijn fans. Varen met Marco, pizza eten met Marco... Hij maakt tijd voor je."

Dochter Lara heeft de liefde voor Borsato met de paplepel ingegoten gekregen. "Het was vroeger al heel vaak dat mama die muziek opzette en ik ging dansen op die liedjes. Ik heb de dvd van de Kuip ook heel vaak gezien en nu ga ik er zelf naartoe... dat is écht vet!"

Voor alle drie de dames is het concert ook een sociale aangelegenheid. "Je ziet hier ook de mensen die je door Marco hebt leren kennen en dat is gewoon heel gezellig." Ook een beveiliger wordt vrolijk begroet door de dames, want ook die kennen ze.

Rond 17:30 uur gaan de hekken pas open, maar Tinka, Mariëlle en Lara maken zich niet druk. Ze zitten lekker in het zonnetje. "We hebben ook weleens in de regen gezeten!", besluiten ze lachend.