Op Karakter - Vader en zoon van Krugten: 'Als ik die Alpe nu op ga, is dat pure rouwverwerking'

In 2011 beklom Erik de Franse berg ook al om geld in te zamelen tegen kanker. De toen 6-jarige Sven liep naar boven met zijn opa en oma. Toen wist Sven het al zeker: "Ik wil dat ook een keer doen papa."

Sven gaat dat dit jaar doen voor één bijzonder iemand: oma Coby. Coby kreeg eind vorig jaar te horen dat ze alvleesklierkanker had. "In het begin merkte je het nog niet echt. Als ik bij oma was, was het gewoon normaal", blikt Sven terug.

'Als ik er nu over nadenk, moet ik mijn best doen om niet vol te schieten' Erik van Krugten

Half oktober maakte Erik een bucketlist met zijn moeder, maar het ging zo snel achteruit dat ze die continu moesten bijstellen en dingen moesten schrappen. Het bleek de laatste week van Coby te zijn, op 30 oktober overleed zij op 68-jarige leeftijd.

"Als ik die Alpe nu op ga, is dat pure rouwverwerking", vertelt Erik. "Toen ik in 2011 niet specifiek voor iemand meedeed, maar voor meerderen, komt die emotie wat minder diep. Als ik er nu over nadenk, moet ik mijn best doen om daar niet vol van te schieten."

Maak Kanker Kansloos

De serie over de Rotterdam Fund Racers valt gedeeltelijk samen met de actie Maak Kanker Kansloos die Rijnmond samen met het Erasmus MC organiseert.

In april organiseerden de Rotterdam Fund Racers een evenement waarbij bijna 10 duizend euro werd ingezameld voor Maak Kanker Kansloos.