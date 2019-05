Gentile blijft de komende jaren assistent-trainer bij Excelsior

Marco Gentile heeft zijn aflopende contract bij Excelsior met drie jaar verlengd. De assistent-trainer en video-analist is de laatste vier seizoenen al werkzaam in Kralingen.

De oud-verdediger van ADO Den Haag werkte daarvoor als video-analist bij Sparta. Het is nog niet bekend onder welke trainer Gentile komend seizoen bij Excelsior gaat werken. Ricardo Moniz had een verbintenis voor alleen de nacompetitie. Algemeen directeur Ferry de Haan zal deze week met Moniz om de tafel gaan en dan zal er besloten worden of Moniz blijft of dat er een nieuwe trainer voor de groep komt te staan. Excelsior degradeerde vorige week naar de Keuken Kampioen Divisie.