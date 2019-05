Rotterdamse volkszanger vindt Anita

Zanger Edwin van der Toolen zocht Anita van het RTL-programma 'De Andere kant van Nederland'. Een programma waarin mensen gevolgd worden die in armoede leven of rond moeten komen met een heel klein budget. Zo ook de 52-jarige Rotterdamse Anita.

Anita leeft van vijftig euro per week. Maar ondanks dat ze het zelf niet ruim heeft, zorgt ze nog voor anderen. Ze verzamelt allerlei spullen voor straathonden in Roemenië en geeft eten uit haar voedselpakket van de Voedselbank aan haar buren.

"De hulp aan anderen houdt me ook op de been", vertelt Anita in de studio bij RTV Rijnmond. "Als ik reageer op Facebook en spulletjes op ga halen voor de honden, heb je ook weer een praatje met mensen." Ze schiet vol als ze praat over haar situatie.

Herkenning

Haar verhaal greep van der Toolen enorm aan. Hij heeft deze situatie een aantal jaren geleden zelf meegemaakt, schrijft hij op Facebook. De zanger weet dat hij niet iedereen kan helpen, maar omdat hij in Anita een stuk van zijn eigen levensverhaal zag, wil hij haar een volledig verzorgde avond uit geven naar zijn show 'Edwin in Concert 2019'.

Hij schrijft dit niet te doen als 'domme PR-stunt'. "Het is al jaren achtereen uitverkocht. Ik wil het aanbieden omdat ik ook ooit geholpen ben door mijn vrienden, met boodschappen, een bord eten, een avond uit en afleiding. Iets dat me op de been heeft gehouden destijds."

Het bericht werd binnen een dag meer dan tweehonderd keer gedeeld en het leidde tot het gewenste resultaat: van der Toolen heeft Anita gevonden.