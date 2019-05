Sliedrechter (18) hardhandig uit auto getrokken en beroofd

Dinsdagmiddag is een 18-jarige Sliedrechter aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam uit zijn auto getrokken. Op straat is de jongen mishandeld en gewond geraakt. Na de mishandeling zijn de daders er met de auto van het slachtoffer vandoor gegaan.

Het slachtoffer zat rond 17:00 uur te bellen in zijn auto, toen een onbekende man het portier opentrok en hem probeerde uit zijn voertuig te trekken. Niet veel later verscheen een tweede man. Op een later moment kwam daar nog een derde dader bij.

De twee mannen trokken de Sliedrechter uit zijn auto. In de wagen lag ook nog de tas van de 18-jarige. Hij wilde nog achter zijn auto aan rennen, maar had al snel door dat dat geen zin had.

Hij heeft zich in het ziekenhuis laten behandelen aan verwondingen in zijn gezicht. De daders zijn tot nu toe niet gevonden. De drie carjackers waren tussen de 18 en 20 jaar oud. Voordat ze wegreden, botsten ze nog tegen een wit, geparkeerd busje.