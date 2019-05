Onrustzaaiende jongeren in Krimpen opgepakt

Drie jongeren van vijftien jaar en één van veertien zijn maandag opgepakt in Krimpen aan den IJssel op verdenking van onder meer mishandeling en vernieling. Ze maakten onderdeel uit van een groep die steeds meer deed wat niet mocht.

De politie deed onderzoek naar de jongens omdat hun namen vaak verschenen in aangiftes over mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling en overlast in openbare ruimten. Om de jongeren aan te pakken zijn veel agenten, de gemeente, het Openbaar Ministerie, de burgemeester, maar ook ouders ingezet.

In totaal zijn er acht jongeren aangehouden in de leeftijd van veertien tot en met zestien jaar. Op één na zijn ze allemaal afkomstig uit Krimpen. De laatste komt uit Rotterdam.

De andere jongeren werden in april al aangehouden. Zij moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De groep werd sinds november 2018 in de gaten gehouden.