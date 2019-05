Sparta geniet na op Day After, maar 'natuurgras is uitgesloten'

Met dichtgeknepen ogen kwam de selectie vandaag op het Kasteel om het seizoen af te sluiten met een etentje. Na de promotie van gisteren hoopten veel Spartanen - en voetballiefhebbers - dat het kunstgras verruild zou worden voor natuurgras, maar Henk van Stee is duidelijk. "Helaas houden we kunstgras. En dat heeft puur met de financiën te maken."

"Ons probleem is dat we niet dat de faciliteiten hebben om met het eerste, tweede, Onder 19 en Onder 17 te spelen en trainen. Niemand wil het, maar het is noodzaak. Als we nog een jaar langer in de eredivisie blijven, hebben we wat meer vlees op de botten om te veranderen", licht Van Stee toe, die felicitaties ontving van onder andere Louis van Gaal en Danny Blind.

Optie Veldwijk gelicht

Sparta begint op 20 juni aan het nieuwe seizoen. Veel spelers uit de huidige selectie hebben een doorlopend contract, terwijl de optie met aanvoerder Lars Veldwijk door de promotie is gelicht. Al is het niet automatisch zeker dat de spits op het Kasteel blijft. Veldwijk: "Als er een bod komt dat Sparta niet kan weigeren, weet je het niet. Maar de intentie is om met Sparta de eredivisie in te gaan." Veldwijk promoveerde vijf jaar geleden met Excelsior naar de eredivisie en doet dat nu dus met Sparta. "Dit was misschien nóg wel mooier, want veel mensen hadden dit niet verwacht", aldus Veldwijk, die zondag naar Zuid-Afrika gaat om zich voor te bereiden op de Afrika Cup.