Oorzaak grote brand Vlaardingen nog niet duidelijk

Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand in het verzamelgebouw aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen. Dat zegt woordvoerder Anneke van de Ven van de gemeente Vlaardingen.Wel is duidelijk dat de brand van dinsdag een grote verwoesting heeft achtergelaten.

"Over de toedracht kunnen we nog helemaal niks zeggen op dit moment", zegt Van de Ven. "Zolang het nablussen nog bezig is, kan het onderzoek nog niet worden afgerond."

De brandweer gaf dinsdagavond rond 20:00 uur het sein brand meester. De brandweer moest echter ook afgelopen nacht en woensdag terugkomen om her en der smeulende restanten te blussen.



"Het kan zomaar zijn dat dat nablussen nog een paar keer nodig is de komende dagen", zegt Van de Ven. "Er wordt vandaag een plan gemaakt met de brandweer, politie en de gemeente om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zo snel mogelijk uitgaat."

Geluk

Een ondernemer op de vierde verdieping van het gebouw, Michel van Velzen, heeft geluk gehad. Hij mocht dinsdagavond en woensdagmiddag onder begeleiding naar binnen om de staat van de ruimte te bekijken. "Je houdt in eerste instantie je hart vast", zegt de ondernemer. "In onze gedachte was het ook al aan de binnenkant helemaal uitgebrand, maar achteraf bleek dat ons stuk nog enigszins gespaard is gebleven."

De ondernemer gaat niet bij de pakken neerzitten. "We moeten door, daar zijn we ook ondernemers voor. We hebben geen tijd om stil te zitten. We moeten positief blijven en snel een nieuwe plek vinden."