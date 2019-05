Poorten open voor concert Marco Borsato in de Kuip

Over een paar uur is het zover. Dan treedt Marco Borsato voor het eerst in vijftien jaar weer op in de Kuip in Rotterdam. Veel fans hebben zich woensdagmiddag al verzameld op het terrein naast het stadion van Feyenoord om geen seconde te missen van het spektakel.

Om 17:30 uur gingen de poorten voor het gros van het publiek open. Davina Michelle verzorgt vervolgens om 19:00 uur het voorprogramma. De 'early birds' hadden meer geluk, want zij kregen rond 16:30 uur al toegang tot het stadion.



Twee Rotterdamse vrouwen hebben er in ieder geval zin in. Ze zijn doorgewinterde fans van de zanger. "We proberen te gaan als het lukt. De eerste keer zijn we geweest in de Kuip, maar we zijn ook al naar zijn concerten in de Ziggo Dome en GelreDome geweest. Dit is toch wel de mooiste plek.”

Vanwege het concert is het druk rondom de Kuip. De gemeente verwacht dat iedereen ondanks de files op tijd binnen zal zijn.



Eerste fans

De allereerste fans waren nog een stuk eerder te vinden bij het stadion. Tinka de Haan kwam om 08:30 uur al aan en zat sindsdien met een muziekje, kleed en boek te wachten tot de poorten van de Kuip open zouden gaan.