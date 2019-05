Inspectie vindt container met lekkende gevaarlijke stof in Rotterdamse haven

Het transport van een container met bijna vier ton bijtende stof is maandag op een Rotterdamse terminal door de Inspectie Leefomgeving en Transport stilgezet. De lading was gedeeltelijk slecht verpakt en ook lekte stof uit de verpakking.

In de container uit Chili zaten drie intermediate bulk containers (IBC's) met 3800 kilo kaliloog. Dat is een bijtende stof, die gevaarlijke is bij contact met het lichaam. De lading stond niet goed vast en lekte ook nog. Daarnaast constateerde de inspectie nog acht andere overtredingen.

De inspecteur heeft opdracht gegeven om de lekkende stof over te pompen en van een nieuwe verpakking te voorzien. De kosten lopen volgens de inspectie in de duizenden euro's.