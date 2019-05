Marco Borsato: 'Al heb je het nog zo vaak gedaan, je voelt dat dit speciaal is'

Marco Borsato staat te popelen om over een paar uur het podium in de Kuip te betreden. De zanger treedt voor het eerst in vijftien jaar op in het stadion van Feyenoord en daar komen ondanks jaren ervaring toch ook wel zenuwen bij kijken. "Je wil de verwachtingen waarmaken en het liefst overtreffen. Daar zit wel spanning op", geeft hij toe.

De zanger heeft afgelopen nacht onrustig geslapen. "Wel lekker overigens, maar toch onrustig", zegt hij. "Het is de wedstrijdspanning. Al heb je het nog zo vaak gedaan, je voelt dat het een andere dag is dan alle anderen. Je voelt dat dit speciaal is."

Voor de concertreeks, die tot 5 juni duurt, zijn kosten noch moeite gespaard. "We hebben er alles aan gedaan om het beste dat in de Nederlandse muziekscene te krijgen is, hier te krijgen. We willen het publiek geven waarvoor ze komen: de beste ambassadeur uit elke muziekstroming."

Het concert in de Kuip begint woensdagavond om 19:00 uur met een voorprogramma van Davina Michelle. Een uur later betreedt de zanger zelf het podium. Ook André Hazes, Lil' Kleine en DI-RECT treden op.

Vroege vogels

De eerste fans met early bird-tickets zijn inmiddels in het stadion. Tinka de Haan kwam zelfs om 08:30 uur al aan en zat sindsdien met een muziekje, kleed en boek te wachten tot de poorten van de Kuip open zouden gaan.