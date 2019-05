De jacht op het Songfestival 2020 is geopend

Duncan Laurence tijdens het Songfestival in Tel Aviv. Foto: ANP / Kippa / Sander Koning

Steden die volgend jaar het Eurovisie Songfestival willen hosten, kunnen zich vanaf woensdag opgeven. Dat heeft de organisatie van het liedjesfestijn, de EBU, bekendgemaakt. Door de zege van Hellevoeter Duncan Laurence is Nederland in 2020 voor de vijfde keer gastheer van het evenement.

Rotterdam is een van de steden die belangstelling heeft voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. "Het zou waanzinnig zijn als zo'n prestigieus evenement naar Rotterdam komt", zei Jolanda Jansen, directeur van Ahoy, eerder daarover. Ook verschillende partijen in de Rotterdamse en Zuid-Hollandse politiek zien het Songfestival in Rotterdam wel zitten.



In de eerste helft van juni maakt de organisatie de voorwaarden bekend waar de steden aan moeten voldoen om überhaupt het festival te mogen organiseren. Op basis daarvan kunnen ze een zogeheten bidbook samenstellen, waarin ze de organisatie proberen te overtuigen.

Naast Rotterdam hebben ook Amsterdam en Maastricht aangegeven te willen meedingen naar de organisatie.