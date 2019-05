Thomas Verhaar in FC Rijnmond: 'Sparta goede kans om erin te blijven'

In een feestelijke extra uitzending van FC Rijnmond vanwege de promotie van Sparta naar de eredivisie, blikten voormalig Sparta-speler Thomas Verhaar, voormalig assistent-trainer Cor Pot en Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop met presentator Etienne Verhoeff terug op de heugelijke dag in Doetinchem en op het Kasteel.

Thomas Verhaar, die tot de winterstop deel uit maakte van de selectie van Sparta, heeft vertrouwen in de toekomst van de Rotterdamse club. 'Sparta maakt een goede kans om volgend seizoen in de eredivisie te blijven', denkt hij.

In de video hierboven is de hele uitzending van FC Rijnmond over Sparta te bekijken. Dit was de laatste uitzending van dit seizoen. Komende vrijdag is er nog een compilatie van FC Rijnmond van het inmiddels afgelopen seizoen. Begin augustus zijn we weer terug met de voetbaltalkshow.