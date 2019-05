Davina Michelle en Maan trappen concertreeks Marco Borsato af

Davina Michelle over het concert van Marco Borsato in de Kuip

Zangeressen Maan en Davina Michelle hebben woensdagavond het voorprogramma van het concert van Marco Borsato in de Kuip afgetrapt. Het stadion is gevuld met zo'n 47 duizend mensen. Een enorme eer, noemt Davina Michelle haar rol. "Dat is het grootste publiek dat ik tot nu toe heb gehad."

Voor de zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel draait het niet zozeer om de hoeveelheid, maar ook om het gevoel dat ze erbij heeft. "Dat het bij Borsato is en ook nog eens in de Kuip in Rotterdam... mijn moeder is heel erg fan van Feyenoord, dus dat is mij met de paplepel ingegoten. Al zitten er drie koeien en een gans in het stadion, dan vind ik het nog steeds bijzonder."



Het eerste nummer dat Davina woensdagavond zong, was haar nummer 1-hit 'Duurt te lang'. Ook tijdens de hoofdact keert Davina nog een keertje terug op het podium, om samen met Borsato een liedje te zingen. "Je kan denk ik wel raden welke dat is", zegt ze tegen de verslaggever. De zangeres bracht onlangs het nummer 'Hoe het danst' uit, samen met Borsato en dj Armin van Buuren. "Daar ben ik enorm trots op."

Het nummer is geschreven door John Ewbank. "Ik heb met hem veel gepraat over het schrijven van nummers en waar hij dan aan denkt. Hoe hij alles laat samenkomen in een liedje bijvoorbeeld."