Verbod op plastic ballonnen Rotterdam moet 1 juli ingaan

Een verbod op het oplaten van plastic ballonnen in Rotterdam moet per 1 juli ingaan. Wethouder Bonte van Duurzaamheid wil dan een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) laten ingaan waarin het verbod is geregeld.

D66, de Partij voor de Dieren en GroenLinks vroegen eerder dit jaar om het verbod. "Ballonnen zorgen voor een enorme hoeveelheid zwerfafval", zei GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren daar toen over. "Als je een flesje op straat gooit, krijg je een boete. Dan is het gek dat we wel met z'n allen ballonnen blijven oplaten."



In Nederland worden jaarlijks ruim 2 miljoen ballonnen opgelaten. Hoeveel er daarvan in Rotterdam de lucht ingaan, is niet bekend.