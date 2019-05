'Angelique H. wilde haar eigen vader afpersen'

De vrouw is Angelique H.(50) Zij is de vriendin van de veroordeelde drugshandelaar Dennis van den Berg . Justitie ziet haar als de opdrachtgever.

Hildebrand R.(32) stond op 10 januari aan de deur bij de vader van Angelique in Rotterdam. Hij zou dreigende taal hebben geuit en ook hebben gezegd dat Dennis van den Berg hem zou liquideren zodra hij weer vrij was.

Afgesproken werd om de dag erna een eerste bedrag van duizend euro te overhandigen, bij de McDonald's in Barendrecht. Medeverdachte Senad F.(28) haalde de buit uit een prullenbak op de parkeerplaats en de gewaarschuwde politie greep direct in. Beide mannen werden gearresteerd. In de auto van Hildebrand R. werd een vuurwapen aangetroffen.

Witwassen

Het slachtoffer opperde bij de politie dat zijn dochter hier wel eens achter zou kunnen zitten. Beiden hadden namelijk een conflict over 100.000 euro dat de vader aan Angelique verschuldigd zou zijn. Saillant detail: vader en dochter zaten in juli van het vorig jaar naast elkaar in de rechtszaal, voor het witwassen van het drugsgeld van Van den Berg.

In de woning van Angelique werd de verpakking gevonden van de iPhone die is gebruikt om Hildebrand R. te instrueren. Angelique zegt daar niets van te weten. "Ik word er hier ongelooflijk ingeluisd." Wie zou dat dan doen, wilde de rechter weten. "Zoals u weet zit mijn man vast in een grote strafzaak. Ze hebben ook al geprobeerd hem te liquideren, dus..."

Ze doelt daarbij op de Berkelse vergismoord: op 1 januari 2014 is per ongeluk Rob Zweekhorst gedood. De schutter zag hem aan voor Dennis van den Berg. Die had geliquideerd moeten worden voor de mislukte import van 300 kg cocaïne, vermoedt justitie.

Zelfde cellengang

Tegen Hildebrand R. is vier jaar cel geëist. Justitie neemt het hem zeer kwalijk dat hij zich schuldig maakte aan afpersing én een vuurwapen had, terwijl hij net een maand vrij was. Hij had een straf van vier jaar gekregen voor straatroven en woninginbraken. Hij zat samen met Senad F. in dezelfde cellengang als Dennis van den Berg in Krimpen aan den IJssel. Justitie wil dat hij de 150 dagen die hij voorwaardelijk was vrijgelaten alsnog gaat uitzitten.

Hij zegt Angelique H. niet te kennen. "Ik moest die ton gaan ophalen voor een bedrijf in het buitenland. Meer wil ik er niet over zeggen." Hildebrand R. heeft als bijnaam 'Karsdorp', vermoedelijk vanwege de treffende gelijkenis met de vroegere rechtsback van Feyenoord.

Volgens justitie is de rol van Senad F. klein geweest. Tegen hem is een straf gelijk aan het voorarrest gevraagd (90 dagen waarvan 80 voorwaardelijk) en een werkstraf van 180 uur. Daarnaast was ook hij voorwaardelijk vrij: die 90 dagen zou hij alsnog moeten uitzitten.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

(Noot: Dennis van den Berg heeft altijd met zijn volledige naam genoemd willen worden. De foto is destijds met goedkeuring van beiden genomen)